Remessas para o México têm a maior alta em 10 anos após vitória de Trump

CIDADE DO MÉXICO - A remessa de recursos para o México registrou seu maior salto em dez anos em novembro, em uma possível reação à vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos de Donald Trump, que ameaçou bloquear as transferências e erodiu a confiança na moeda mexicana durante a campanha.

Os mexicanos que estão no exterior enviaram para casa quase US$ 2,4 bilhões em transferências em novembro, 24,7% a mais que um ano antes, registrando seu ritmo mais rápido de expansão desde março de 2006, de acordo com dados do banco central mexicano divulgados nesta segunda-feira, 2.

Trump conduziu sua campanha com uma retórica antimexicana e ameaçou interromper as transferências de mexicanos, a menos que o México concordasse em pagar pelo enorme muro que ele prometeu construir na fronteira sul dos EUA para impedir a imigração ilegal.

A vitória de Trump na eleição de 8 de novembro também fez com que o peso mexicano atingisse mínimas recordes por vendas generalizadas alimentadas por suas ameaças de desfazer um acordo comercial entre México e Estados Unidos e impor tarifas punitivas em produtos fabricados no México.

O economista do Goldman Sachs, Alberto Ramos, disse em uma nota a clientes que a fraqueza do peso aumentou o fluxo de remessas, observando que os trabalhadores podem estar “adiantando estrategicamente” as transferências para evitar potenciais impostos ou restrições do futuro governo dos EUA. / REUTERS