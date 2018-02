Remoção de escombros levará 3 anos no Haiti, diz Préval Levará três anos para que os escombros do devastador terremoto que atingiu o Haiti do dia 12 de janeiro sejam totalmente limpos, afirmou o presidente René Préval nesta segunda-feira. O líder do país confessou, durante entrevista, que sente medo de dormir sob o concreto, temendo novos tremores. Em uma rara entrevista, Préval disse que, após o processo de reconstrução, menos pessoas devem viver na capital, Porto Príncipe. "Serão necessários mil caminhões removendo entulho por mil dias, portanto serão três anos. E até retirarmos os escombros, não podemos construir."