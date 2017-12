René Préval anuncia provável visita ao Brasil antes de posse O presidente eleito do Haiti, René Préval, comunicou hoje ao chanceler brasileiro, Celso Amorim, sua intenção de visitar o Brasil antes de sua posse, prevista para 29 de março, informaram fontes oficiais. Segundo porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, Amorim manteve contato telefônico hoje com Préval para cumprimentá-lo pela vitória no Haiti e para elogiar a solução encontrada pela população do país para encerrar o processo eleitoral. Na conversa, a Chancelaria informou que Préval disse a Amorim que pretende visitar o Brasil antes de tomar posse da Presidência, para agradecer os esforços do país em prol da paz e da democratização do Haiti. Antes de falar com Préval, Amorim expressou em entrevista coletiva a satisfação do Governo brasileiro pela conclusão do processo eleitoral e disse que agora "a vontade da comunidade internacional" de ajudar o país caribenho "será colocada à prova". "O processo não terminou com a proclamação de um ganhador, e seguirá agora com a posse de um presidente e de um Governo que precisarão de apoio da comunidade internacional", completou o Ministro. Amorim ressaltou que as eleições foram "um passo importante para o processo de reconstrução e democratização do Haiti", mas lembrou que a partir deste momento será necessária ajuda financeira para promover o desenvolvimento social e econômico do país. O chanceler indicou ainda que o Brasil ofereceu cooperação técnica nas áreas de infra-estrutura, agricultura e energia e reiterou que as tropas do país que integram a Missão para a Estabilização do Haiti (Minustah) permanecerão no país caribenho o tempo que for necessário. Préval, do partido A Esperança, foi proclamado vencedor das eleições haitianas com 51,15% dos votos, uma vez apurados e validados 96% dos sufrágios emitidos no último dia 7.