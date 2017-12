Renegados tomam cidade e ameaçam a paz no Congo Soldados renegados tomaram a cidade de Bukavu, leste da República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire) após uma semana de combates com as tropas do governo, em um duro golpe para o frágil processo de paz no país. Fontes da ONU disseram que entre 2 mil e 4 mil soldados dissidentes entraram na cidade, em uma região montanhosa na fronteira com Ruanda. Não havia sinais de violência, mas civis, aproveitando o caos, saquearam armazéns da ONU contendo toneladas de alimentos. Pequenos grupos de soldados rebeldes e alguns membros das forças de pacificação da ONU podiam ser vistos nas ruas desertas. Não havia nenhum sinal do Exército regular, que aparentemente fugiu. Reclamando de maus-tratos pelos comandantes da região, os renegados disseram-se preparados para negociar, mas também prontos para combater. A perda de Bukavu é o maior contratempo para o governo de transição, que tomou o poder em junho de 2003 para encerrar cinco anos de guerra civil. Estima-se que 3,5 milhões de pessoas morreram no conflito, principalmente de doenças e fome.