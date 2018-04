Renovada, prisão de Abu Ghraib é reaberta Autoridades iraquianas reabriram ontem uma remodelada prisão de Abu Ghraib, que se tornou sinônimo de abuso sob a ocupação americana, após soldados dos EUA terem filmado a si próprios torturando e humilhando sexualmente prisioneiros iraquianos, em 2004. O local mudou de nome - chama-se agora Prisão Central de Bagdá -, teve as celas reformadas ganhou um centro médico moderno, instalações odontológicas, uma sala com computadores e um pátio com playground e fonte de água para a visita de famílias e até um salão de cabeleireiro.