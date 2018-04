Renúncia de indicados constrange governo Obama Uma série de revelações embaraçosas está minando a mensagem de ética na política que ajudou a eleger o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Já são três os indicados do governo Obama que revelaram ter sonegado impostos, dos quais dois renunciaram anteontem aos cargos. Outros três integrantes do governo eram lobistas e tiveram de receber uma autorização especial para ser nomeados - o que vai contra a promessa de Obama de manter o lobby longe da Casa Branca. ?Obama estabeleceu parâmetros éticos altíssimos para seu governo, por isso está ainda mais sujeito a críticas?, diz o cientista político Gary Jacobson, da Universidade da Califórnia, em San Diego. ?Qualquer governo tem casos como esses, mas Obama se elegeu prometendo mudança.? Na terça-feira, renunciaram Tom Daschle, indicado para secretário da Saúde, e Nancy Killefer, que era encarregada de garantir eficiência na Casa Branca. Daschle deixou de pagar US$ 128 mil em impostos, além de ter recebido US$ 5 milhões de empresas de saúde nos últimos anos - justamente as empresas que ele supervisionaria em seu novo cargo. Tim Geithner, o outro sonegador, pagou cerca de US$ 40 mil em impostos atrasados e escapou - foi confirmado pelo Senado como secretário do Tesouro. Além de abalar a credibilidade, os contratempos com os indicados atrapalham o andamento do governo. O afastamento de Daschle deve atrasar o início da reforma do sistema de saúde. Já há nomes circulando para o cargo: Kathleen Sebelius, governadora do Kansas, e o ex-presidente do Partido Democrata Howard Dean. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.