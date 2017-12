Renúncia de ministro agrava crise no Peru A renúncia do ministro do Interior, Fernando Rospigliosi, em desacordo com a suspensão da privatização de duas empresas de energia, precipitou hoje uma nova crise no Peru - desta vez, no interior do governo, que tentou negá-la. "Não há nenhuma crise no gabinete ministerial", disse na quarta-feira à noite o primeiro vice-presidente do Peru, Raúl Diez Canseco, após lamentar a demissão de Rospigliosi, que deixou o governo agradecendo a Toledo pela confiança dispensada e lhe desejando "êxitos" em sua gestão. Com o presidente Alejandro Toledo mantendo distância da imprensa, Canseco considerou "desnecessário" o pedido de demissão de Rospigliosi. "Em todo caso, é uma perda para o gabinete", disse Diez Canseco, a quem coube encabeçar a comissão de alto nível que negociou com autoridades do convulsionado departamento (estado) de Arequipa a crise provocada em toda a região sul do país pela privatização das empresas Egasa e Egesur, cujo processo foi suspenso como parte do acordo. O chanceler Diego García Sayán lamentou hoje a renúncia de Rospigliosi e também negou a existência de uma crise no gabinete de ministros presidido por Roberto Dañino. García Sayán revelou que durante o processo de negociação entre a comissão de alto nível e os representantes de Arequipa estes haviam pedido a renúncia de dois ministros - a de Rospigliosi e a do ministro da Justiça, Fernando Olivera -, mas que o pedido havia sido negado. García Sayán admitiu que o governo cometeu erros de comunicação por não saber explicar ao povo de Arequipa os benefícios da privatização. "A leitura correta não é dizer que foi dada marcha a ré no processo de privatização e sim que, como acontece onde há estado de direito, o Poder Judiciário tem um espaço, quer se goste, quer não", afirmou García Sayán. Rospigliosi renunciou alegando estar em desacordo com a decisão do governo de deixar em suspenso a privatização de duas empresas estatais em Arequipa, das quais a belga ganhou o controle por US$ 167 milhões. De acordo com as negociações em Arequipa, o processo de venda e assinatura dos contratos foram suspensos e o assunto será decidido pelo Poder Judiciário, perante o qual Arequipa pediu um embargo contra a venda das energéticas. A demissão de Rospigliosi foi a primeira conseqüência política dos acordos acertados entre o Executivo e os líderes dos protestos em Arequipa, a que se somaram outros departamentos do sul do país. Por esses acordos, o governo aceitou, entre outros pontos, que o ministro do Interior e o da Justiça, Fernando Olivera, deviam pedir desculpas à população de Arequipa por supostos agravos. Após a renúncia de Rospigliosi, a atenção se concentra agora na atitude que assumirá o ministro Olivera em relação ao compromisso governamental que o obriga a pedir desculpas à população de Arequipa. A suspensão da privatização também não foi bem recebida pelo setor empresarial, ao mesmo tempo que o principal líder da oposição, o ex-presidente Alan García, exigiu um "ajuste" do programa econômico neoliberal do ministro de Economia, Pedro Pablo Kuczynski. O presidente da Confederação de Instituições Empresariais Privadas (Confiep), Julio Favre, mostrou-se em desacordo com a solução dada ao problema surgido em Arequipa e disse que a decisão de suspender a venda das energéticas põe em perigo o processo de privatizações e cria transtornos para os investidores.