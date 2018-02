Renuncia o ministro do Interior do governo provisório do Iraque O ministro do Interior do Iraque, Nuri al-Badran, muçulmano xiita, anunciou sua renúncia, a pedido do administrador norte-americano Paul Bremer. É uma tentativa de manter o equilíbrio entre sunitas e xiitas no governo provisório. Al-Badran disse que o ministro da Defesa também é xiita e que Bremer gostaria de manter o equilíbrio no gabinete. As informações são da Dow Jones.