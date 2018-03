Renuncia o presidente da Suprema Corte argentina O presidente da Suprema Corte argentina, Julio Nazareno, renunciou nesta sexta-feira ao ver-se sem nenhum apoio visível e para evitar uma destituição que parecia certa. O episódio foi interpretado como um novo triunfo para o chefe do Executivo, Néstor Kirchner, e outra derrota para Carlos Menem. A demissão de Nazareno foi anunciada para a imprensa por seu advogado de defesa, Gregódio Badeni, em momentos em que o alto magistrado estava ameaçado por uma investigação parlamentar que se encaminhava para determinar sua remoção do cargo. Dias atrás, Kirchner já havia pedido seu afastamento. O ministro da Justiça, Gustavo Beliz, reagiu de imediato ao anúncio da renúncia de Nazareno, dizendo que a iniciativa era um passo ?para que a Justiça na Argentina seja digna, honesta, confiável e esteja a serviço do país?. Nazareno, aliado político do ex-presidente Menem, se distancia do poder em meio a duros questionamentos do governo de Kirchner sobre a forma pela qual exerceu sua função e no momento em que a Câmara de Deputados avança no processo de julgamento político do magistrado. O juiz demissionário está sendo acusado de mau desempenho de suas funções por favorecer uma empresa num contrato com o Estado, anular uma sentença contra uma empresa automotriz por contrabando de veículos - cujo acionista principal era um empresário ligado ao governo da época - e por polêmicas declarações e suposto pré-julgamento, entre outras acusações.