Renuncia vice-governador japonês que ficou jogando depois do tremor Takashi Chiba, vice-governador da cidade de Akita, no norte do Japão, renunciou hoje depois de ter sido surpreendido jogando em uma máquina caça-níqueis após o forte terremoto que atingiu a região nesta semana. Segundo o porta-voz da prefeitura de Akita, Chiba, que substituía o governador, que estava em viagem oficial à Coréia do Sul, quando ocorreu o tremor, renunciou ao cargo alegando "razões pessoais". Chiba foi surpreendido e duramente criticado por ter permanecido jogando "pachinko", um jogo de máquina caça-níqueis de aposta, durante mais de meia hora depois da ocorrência do terremoto, na segunda-feira. O tremor de magnitude 7 causou ferimentos em mais de uma centena de pessoas, embora tenha provocado poucos danos. Em entrevista a jornais locais, Chiba, de 63 anos, disse que havia estado matando o tempo em uma casa de jogos enquanto esperava um conhecido. Posteriormente, o vice-governador se comunicou com um funcionário da prefeitura e regressou a seu gabinete aproximadamente uma hora depois do terremoto.