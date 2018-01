Renzi deve concluir hoje conversas sobre novo governo O primeiro-ministro designado da Itália, Matteo Renzi, deve concluir negociações com aliados para a formação de um governo de coalizão e revelar sua lista de ministros para o presidente italiano, Giorgio Napolitano, ainda nesta sexta-feira. Com isso, Renzi espera que o novo governo seja empossado no final de semana e seja submetido a votos de confiança no Parlamento na segunda-feira.