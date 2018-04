Renzi diz que não cederá em planos de reformas na Itália O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, disse nesta segunda-feira que ele não cederá "nem um centímetro" nas propostas de reformas institucionais no país. Os comentários foram feitos antes de uma reunião do gabinete que deverá aprovar um projeto de lei para reduzir os poderes de criação de leis do Senado, segundo a agência de notícias Ansa.