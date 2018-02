Renzi lamenta morte de italiano em ataque aéreo dos EUA

ROMA- O governo italiano lamentou nesta quinta-feira, 23, a morte de um trabalhador italiano do setor humanitário em um ataque aéreo dos Estados Unidos, qualificando a medida como um "erro fatal" dos americanos. O primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, demonstrou sua "profunda dor" pela morte de Giovanni Lo Porto e enviou condolências à família. Também enviou sentimentos à família do americano Warren Weinstein, morto no mesmo ataque aéreo na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Ambos eram reféns da Al-Qaeda.

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse nesta quinta-feira que eles foram mortos em um ataque aéreo em janeiro . Os EUA acreditavam que o local era uma base da Al-Qaeda sem nenhum civil. Em comunicado, Renzi disse que Obama o informou sobre a morte em um telefonema na quarta-feira. A família Lo Porto foi então informada do fato.

O Ministério das Relações Exteriores italiano qualificou Lo Porto como "um voluntário generoso e especializado", que trabalhava no Paquistão para um grupo humanitário alemão, Welthungerhilfe, quando foi capturado em 2012. O Ministério das Relações Exteriores disse que trabalhou durante três anos para encontrá-lo e devolvê-lo à família. A porta-voz da Welthungerhilfe, Simone Pott, lamentou a morte. "Tanto foi feito para tentar libertá-lo", disse ela, sem dar detalhes.