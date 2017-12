Reocupar terras é nova retaliação de Israel A decisão do governo israelense de retomar áreas sob controle da Autoridade Palestina (AP) a cada novo atentado suicida e manter-se nelas enquanto persistirem esses ataques, fez emergir em Israel e no exterior o temor de que isso, no fim, signifique a presença permanente do Exército em toda a Cisjordânia e Faixa de Gaza. Um comunicado do gabinete de segurança, divulgado na madrugada desta quarta-feira, horas após o atentado que matou, nesta terça-feira, 19 pessoas em Jerusalém, assinalava que "ataques adicionais levarão à captura de mais territórios". No caso, as regiões da chamada Área A, que passaram gradativamente ao controle total da AP após a assinatura dos acordos de paz de Oslo, em 1993. A Área A representa cerca de 70% da Faixa de Gaza e menos de 25% da Cisjordânia. Desde que, há 18 meses, o Exército israelense voltou a ingressar na Área A, depois da intensificação da intifada (levante contra a ocupação israelense, iniciada há quase 21 meses), Israel vinha insistindo em que essas incursões tinham como objetivo capturar extremistas e destruir sua infra-estrutura. As forças israelenses se retiravam após cumprir a missão. A nova política significa que o governo abandonou esse princípio. O governo dos Estados Unidos não condenou a decisão de Israel de retroceder ao período anterior aos acordos de Oslo, e seus porta-vozes repetiram que "Israel tem o direito de defender-se". Já a chancelaria britânica expressou preocupação com a reocupação. "Isso vai contra os acordos (palestino-israelenses) firmados, as resoluções da ONU e a posição da comunidade internacional. E nós não achamos que esta é a resposta ao terrorismo", disse um alto funcionário da chancelaria sob condição de anonimato. De acordo com o diário israelense Haaretz, alguns ministros de direita que defendem o conceito de retorno ao Grande Israel (o completo domínio sobre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia), não escondiam sua satisfação ao deixar a reunião do gabinete. Mas os opositores da medida dizem que ela significa o retorno aos dias de completa ocupação israelense. "Essa decisão não só vai fracassar na prevenção do terrorismo, como vai levar ao aumento do terrorismo", declarou o parlamentar trabalhista Haim Ramon. "No fim, a nova política vai levar à recaptura de todo o território e ao controle de 3,5 milhões de palestinos, fazendo o que os colonos (judeus) e a extrema-direita querem: voltar o relógio 30 anos." O ministro de Ambiente, Tzachi Hanegbi, do Partido Likud - dirigido por Sharon - defendeu o retorno à fase pré-1993. "O governo deveria retomar o controle absoluto sobre a Judéia e a Samaria (a Cisjordânia), mandar Yasser Arafat e todos os líderes da Autoridade Palestina de volta para Túnis (onde estavam exilados antes da criação da Autoridade Palestina) e deportar as famílias dos atacantes suicidas", disse Hanegbi à Rádio Israel. Em entrevista a ser publicada pelo semanário alemão Die Zeit, a ministra-adjunta de Defesa de Israel, a trabalhista Dalia Rabin-Pelossof - filha do ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin, assassinado em 1995 - , criticou duramente a política de Sharon e disse que ele deveria "oferecer alguma coisa aos palestinos". Dalia defendeu a saída de seu partido da coligação de governo, a oferta por Sharon de um Estado palestino próprio e o desmantelamento das colônias judaicas nos territórios ocupados. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO