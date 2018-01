Repercussão do terror embola eleição na Espanha, diz diplomata A expectativa é a de que a abstenção nas eleições legislativas que estão ocorrendo neste domingo na Espanha seja menor que em pleitos anteriores. O motivo seria a repercussão dos atentados terroristas nas estações de trens no último 11 de março, que mataram pelo menos 200 e feriram cerca de 1500 pessoas. A avaliação é do conselheiro da Embaixada Brasileira na Espanha, Arnaldo Caixe. Segundo Caixe, o resultado que emergirá das urnas ainda é imprevisível neste momento. O Partido Popular, do primeiro-ministro Jose Maria Aznar, já vinha perdendo eleitores nos últimos pleitos, mas, mesmo assim, a previsão inicial, de acordo com Caixe, era a de que o PP ganharia essa eleição. "Depois dos atentados, porém, não se sabe", destaca o conselheiro. Parte da população local considera a posição de apoio de Aznar à guerra do Iraque como responsável pelos ataques. Para o conselheiro, isso poderá tirar votos do candidato governista Mariano Rajoy, e por isso o candidato do Partido Socialista Operário Espanhol, José Luís Rodríguez Zapatero, tem chances de sair vitorioso nas urnas. As pesquisas de boca de urna na Espanha começam a ser divulgadas logo após o encerramento da votação, o que está previsto para as 16h (horário de Brasília). As informações são da Agência Brasil.