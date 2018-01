Réplica do avião dos irmãos Wright atola em poça Uma tentativa de recriar, cem anos depois, o vôo dos irmãos Wright, não saiu conforme o planejado. Os americanos Wilbur e Orville Wright fizeram um aparelho motorizado e mais pesado do que o ar, o Flyer 1, voar em 17 de dezembro de 1903. Na festa americana dos cem anos da aviação, os motores da réplica funcionaram e a aeronave correu por alguns metros, mas então caiu em uma poça de água. A tentativa de reproduzir o vôo dos Wright já havia sido adiada por cerca de três horas, em virtude da chuva forte. O evento estava marcado originalmente para as 10h35 desta manhã (hora local), exatamente 100 anos depois da decolagem de 1903.