Repórter da <i>BBC</i> no Paquistão desaparece misteriosamente Um jornalista da BBC desapareceu sem deixar rastro no Paquistão, informou nesta segunda-feira a emissora pública britânica, que se declarou "muito preocupada" com o destino do repórter. Dilawar Wazir Khan, que trabalha para o serviço urdu da BBC , desapareceu esta manhã de maneira "muito estranha", explicou um porta-voz da emissora. Segundo uma fonte, Khan se reuniu no domingo com seu irmão, Zul Fiqar Ali, em um albergue próximo à Universidade Islâmica em Islamabad, no caminho de sua casa que fica na localidade de Dera Ismail Khan (noroeste do país). Após esse encontro, um grupo de homens não identificados se apresentou mais tarde no albergue em busca de Fiqar Ali, dizendo que Khan estava ferido. Fiqar Ali ligou então para o telefone celular de seu irmão, no qual respondeu um homem que se identificou como "doutor Jamshed" e declarou que o jornalista tinha sido ferido em um acidente de trânsito e internado no hospital do Instituto Paquistanês de Ciências Médicas, com sede em Islamabad. Informado do fato, o escritório da BBC na capital paquistanesa enviou um repórter ao centro hospitalar, mas não achou rastro nem de Khan nem do "doutor Jamshed". A BBC acrescentou que abriu uma investigação sobre o desaparecimento do jornalista, sem dar mais detalhes sobre o caso.