Repórter de rádio espanhola é libertado no Iraque Insurgentes iraquianos libertaram em Najaf um repórter de uma rádio espanhola depois de um seqüestro-relâmpago, informou a emissora para a qual ele trabalha. Depois de sua libertação, o repórter Fran Sevilla telefonou para sua mulher em Madri e para a redação da Rádio Nacional Espanhola para informar que escapara ileso do seqüestro, que durou quatro horas. Sevilla contou que estava voltando para Bagdá, disse Aurora Minguez, uma repórter da editoria internacional da emissora. Pela manhã, Sevilla gravou um boletim em Diwaniya para falar sobre o andamento da retirada dos soldados espanhóis posicionados no país árabe. A retirada de tropas foi concluída hoje. Em seguida, ele viajou a Najaf, onde pretendia fazer uma reportagem sobre um sermão do clérigo muçulmano xiita Muqtada al-Sadr, cuja milícia está engajada numa rebelião contra as forças de ocupação lideradas pelos Estados Unidos. Antes de conseguir fazer a reportagem, porém, ele havia sido interceptado por insurgentes iraquianos, informou a Rádio Nacional Espanhola.