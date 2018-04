Repórter do 'Figaro' ferida em Homs apela por resgate

A jornalista francesa Edith Bouvier (foto) - repórter do jornal "Le Figaro" ferida em um ataque na Síria - fez ontem um apelo por uma trégua que lhe permita sair de Homs para ser operada com urgência. Edith foi atingida pela mesma bomba que matou, na quarta-feira, os jornalistas Marie Colvin e Rémi Ochlik em Homs. Em um vídeo divulgado na internet por opositores, Edith diz que está com o fêmur quebrado e, apesar dos esforços dos médicos locais, não pode ser tratada na Síria. Ela pede um carro para levá-la ao Líbano. / AFP