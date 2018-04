Repórter do 'New York Times' morre na Síria

Alguns repórteres destacam-se pela audácia, pela coragem física; outros, pela intuição, sensibilidade, habilidade para conquistar a confiança das pessoas e para observar e descrever detalhes reveladores; por último, há os que se diferenciam pelo refinamento intelectual, pela capacidade de análise e qualidade literária do texto. Anthony Shadid era a combinação rara de tudo isso em um só repórter.

Nas suas últimas coberturas, na Líbia e na Síria, onde morreu na quinta-feira aparentemente em razão de uma crise de asma, Shadid estava frequentemente no epicentro dos conflitos. Conseguia três coisas difíceis: entrar, ficar e sair vivo. E não precisava ficar muito tempo para fazer observações agudas, precisas sobre cada realidade. Além disso, esse vencedor do Prêmio Pulitzer de 2004 e de 2010, por suas coberturas no Iraque, escrevia ao mesmo tempo com leveza e autoridade.

Nas condições desfavoráveis da cobertura da guerra na Líbia, sob bombardeios e a cara e instável conexão do telefone via satélite, eu me lembro de uma matéria que ele mandou de Brega na primeira quinzena de março. Para ilustrar a natureza cambiante da frente de batalha e, com ela, das lealdades políticas nas cidades disputadas, Shadid observou que, de um dia para outro, a bandeira preta, vermelha e verde da monarquia, usada pelos rebeldes, tinha sido substituída pela verde de Muamar Kadafi, numa barbearia de Brega. Em uma frase, com uma observação, Shadid sintetizava uma série de aspectos políticos e militares daquela fase da guerra líbia.

É tristemente irônico que Shadid, chefe da sucursal do New York Times em Beirute desde 2010, tenha morrido aparentemente de asma, quando caminhava atrás de cavalos na Síria, para manter um disfarce de morador local. Seu pai, Buddy Shadid, de origem libanesa, que estava em contato com ele, contou que o que mais lhe provocava alergia era pelo de cavalo, mas que ele não considerou seguro entrar e sair de carro na Síria.

O fotógrafo Tyler Hicks, que estava com Shadid, contou que ele tinha tido um ataque de asma uma semana antes, quando entraram na Síria, com guias locais montados a cavalo, e voltou a ter outro ataque, dessa vez fatal, quando deixavam o país, da mesma forma. "Parei ao lado dele e perguntei se estava bem, e ele caiu desmaiado", disse Hicks. Sua respiração estava muito fraca. Minutos depois, tinha parado de respirar. A imagem de Shadid enfrentando de novo a dificuldade de respirar, na volta, após ter passado por isso na ida, para poder chegar à Turquia e escrever sobre o que vira na Síria, é o retrato de sua obstinação de repórter.

Hicks estava com Shadid quando ambos foram presos por seis dias na Líbia por forças kadafistas, com o repórter de vídeo Stephen Farrell e a fotógrafa Lynsey Addario - vítimas do front móvel que ele observara. Shadid também foi ferido no ombro em Ramallah, em 2002.

Numa entrevista publicada no dia 26 no site Mother Jones, Shadid declarou: "Não acho que haja uma matéria pela qual valha a pena morrer, mas acho que há matérias pelas quais vale a pena correr riscos." Era precisamente o que ele estava fazendo na Síria.

Shadid tinha 43 anos, e deixa a mulher, a jornalista Nada Bakri, o filho do casal, Malik, e a filha Laila, do primeiro casamento.