Repórter e marine morrem em explosão no Afeganistão Uma explosão em um vilarejo no Sul do Afeganistão matou um integrante da Marinha norte-americana e um veterano correspondente de guerra que se tornou o primeiro jornalista britânico assassinado no conflito, de acordo com informações oficiais. Com a morte de Rupert Hamer, do Sunday Mirror, 18 repórteres foram mortos no Afeganistão desde 11 de setembro de 2001, segundo dados do Comitê para Proteção de Jornalistas, que tem sede em Nova York.