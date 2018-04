Repórter escapa do Taleban após 7 meses em cativeiro Um jornalista do "The New York Times" que foi sequestrado por combatentes do Taleban escapou hoje após mais de sete meses em cativeiro, informou um porta-voz do jornal. David Rohde, de 41 anos, vencedor do Prêmio Pulitzer, foi sequestrado em 10 de novembro de 2008 em uma província no leste do Afeganistão.