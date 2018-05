Repórter mostra o 'Vale do Silício' chinês

A região de Zhongguancun, em Pequim, é considerada a resposta chinesa ao Vale do Silício americano.

O local é visto como uma das vitrines da iniciativa do governo chinês de investir em uma economia mais voltada para inovação e alta tecnologia.

Segundo um relatório do HSBC, em 2009, empresas do local do ramo de internet e alta tecnologia abriram capital.

Em 2010, foram 35, o que mostra, segundo o banco, a velocidade com que os chineses estão avançando no ramo.

A área fica perto de algumas das melhores universidades chinesas, o que facilita um intercâmbio tecnológico com as empresas do local e, além disso, recém-formados contam com incentivos para montar empresas.

Não apenas empresas chinesas, mas também gigantes do setor como Intel, Motorola, entre outras, têm operações entre as cerca de 20 mil empresas de Zhongguancun.