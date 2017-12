Repórter que estava no WTC relata momento do choque do avião O correspondente da BBC em Nova Iorque, Stephen Evans, que estava no andar térreo do World Trade Center no momento que o primeiro avião se chocou contra uma das torres, disse que "houve uma enorme explosão e e prédio estremeceu". Alguns segundos depois, "houve duas ou três grandes explosões similares e o prédio literalmente tremeu de novo." "A base do prédio continuou balançando e havia pessoas gritando ´saiam daqui?. Segundo o jornalista, as pessoas correram para fora do prédio e era possível se ver a fumaça no topo da torre. "Cinco minutos depois houve uma segunda explosão, enorme, na metade da segunda torre", ele disse. "Parecia uma criança chacoalhando um brinquedo." Evans disse "que todo mundo percebeu que era uma bomba, as pessoas gritavam, mas não houve muita histeria". Segundo ele, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. "Era possível perceber o tremor nas vozes das pessoas. É uma experiência aterrorizante, mas as pessoas reagiram muito bem."