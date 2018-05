Repórter testa trem bala chinês

Nos últimos anos, a China construiu a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo, com 8,4 mil km de extensão - quatro vezes maior que a do Japão, segundo colocado neste ranking.

Nos próximos cinco anos, a rede ainda deve triplicar de tamanho.

No entanto, para muitos, o desafio chinês é transformar o investimento de bilhões de dólares em algo economicamente viável.

Muitos chineses reclamam do preço dos bilhetes.

Uma passagem entre Pequim e Tianjin, por exemplo, custa o equivalente a R$ 18, caro para o chinês médio. A viagem leva apenas meia hora.

Foi neste trecho de 120 km que os chineses bateram o recorde de velocidade sobre trilhos: 350 km/h.