Repórteres contam 11 mortos em Hilla, sul de Bagdá Pelo menos onze civis morreram, a maior parte crianças, em bombardeio ocorrido nesta segunda-feira à noite sobre um bairro residencial na cidade de Hilla, cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá. Os 11 mortos foram contados por repórteres que estavam no local. Fontes do hospital da cidade disseram que 33 civis morreram e mais de 300 ficaram feridos. Pessoas que vivem na cidade disseram que as forças norte-americanas atacaram a cidade, mas foram limitadas pelas forças regulares e irregulares iraquianas. Depois disso, deram início aos bombardeios, disseram. O ministro da Informação disse hoje que 56 civis morreram no país desde ontem em ofensivas dos aliados. Veja o especial :