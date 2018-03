Represa cede e inunda áreas de Wisconsin Uma barragem cedeu ontem na região central do Estado de Wisconsin, nos EUA, inundando casas e obrigando moradores a deixar o local. Até ontem, as autoridades não tinham recebido informações sobre mortos ou feridos. A região do Meio-Oeste americano tem sido castigada nas últimas semanas por chuvas torrenciais.