Represa de Três Gargantas ficará pronta em maio A maior usina hidroelétrica do mundo, a represa das Três Gargantas, estará pronta em maio, nove meses antes do previsto, assegurou um responsável pelo projeto citado hoje pela agência oficial Xinhua. O cimento da estrutura principal "já estará vertido a 185 metros sobre o nível do mar daqui a três meses", o que marcará a culminação da gigantesca obra iniciada há doze anos, disse o vice-diretor da Corporação do Projeto das Três Gargantas, Cao Guangjing. No total, o projeto utilizou 16 milhões de metros cúbicos de cimento, custará US$ 21,7 bilhões e contará com 26 geradores com capacidade de 18,2 quilowatts por hora. A represa das Três Gargantas entrou parcialmente em funcionamento em meados de 2003 e aumentou a capacidade da China para enfrentar seu déficit elétrico dos últimos anos, muito sentido sobretudo nas grandes cidades. No entanto, muitos grupos ambientais, nacionais e estrangeiros, criticaram duramente sua construção já que provocou o deslocamento de milhões de moradores e a perda de localidades de grande valor histórico, além de incalculáveis conseqüências ambientais a longo prazo.