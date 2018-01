Represália israelense mata pelo menos oito palestinos Em retaliação à emboscada da véspera, que deixou 12 colonos e militares israelenses mortos na Tumba dos Patriarcas, em Hebron, na Cisjordânia, o Exército de Israel lançou hoje pesadas ofensivas contra as áreas palestinas em Hebron, Ramallah, Jenin, Nablus e Gaza. Em várias ações de represália, oito palestinos tinham sido mortos pelos militares até hoje à noite no Oriente Médio, entre os quais, três dos milicianos que abriram fogo em Hebron. A cidade, na qual cerca de 500 colonos israelenses vivem sob forte proteção armada entre uma população de 120 mil palestinos, amanheceu totalmente ocupada por tanques de Israel. De uma colina das proximidades, os atiradores palestinos abriram fogo contra um grupo de colonos que voltavam a pé de uma cerimônia religiosa. Soldados que ouviram os primeiros tiros correram em socorro dos colonos e se envolveram num tiroteio que durou mais de quatro horas. Além dos 12 mortos, outros 14 israelenses ficaram feridos. Helicópteros israelenses dispararam mísseis e transformaram em ruínas uma oficina metalúrgica em Gaza, na Faixa de Gaza, apontada por Israel como uma instalação usada pelo grupo radical palestino Jihad Islâmica - que reivindicou a autoria do ataque em Hebron - para a fabricação de mísseis e bombas. Tanques de Israel abriram fogo também em Nablus, na Cisjordânia, causando a morte de uma palestina de 21 anos. Os militares destruíram também uma casa na zona palestina de Hebron que teria sido usada como refúgio para os milicianos do ataque de sexta-feira à noite. Segundo o Exército, um militante palestino das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa e outro do movimento islâmico Hamas foram mortos, respectivamente em Ramallah e Jenin, em combates com as forças israelenses. Nablus já estava ocupada pelas forças de Israel e sob toque de recolher desde quarta-feira, em represália ao ataque da semana passada contra um kibutz no qual cinco israelenses - entre os quais uma mulher e seus dois filhos pequenos - foram assassinados por um atirador palestino.