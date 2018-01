Representante dos EUA adverte cubanos contra seqüestros O principal representante diplomático dos EUA em Havana advertiu que qualquer cubano que se valer de seqüestros para chegar aos Estados Unidos será processado, detido e, em seguida, devolvido a Cuba. Os alerta foi feito por James Cason, chefe do Escritório de Interesses dos EUA, em uma mensagem divulgada pela televisão estatal de Cuba na quarta-feira à noite. Nela, o diplomata reiterou a advertência feita pelos EUA de que os dois seqüestros realizados esta semana - de um avião e de um barco - podem dar origem a uma crise migratória. Nenhum outro alto representante diplomático americano nos últimos tempos pediu aos meios de comunicação cubanos que divulgassem uma mensagem de Washington. Esperava-se que a mesma mensagem transmitida pela TV fosse divulgada pelo Granma, o jornal oficial do Partido Comunista cubano, disseram funcionários americanos. O governo do presidente Fidel Castro vem transmitindo e publicando mensagens semelhantes quando considera que uma crise de migração se aproxima. Em meio a rumores de um iminente êxodo no último verão, as autoridades cubanas advertiram que qualquer pessoa capturada por transportar pessoas para fora de Cuba seria julgada por tráfico de migrantes. Rumores similares começaram a surgir na quarta-feira, em meio aos recentes seqüestros. Na pior das crises migratórias, 30.000 cubanos em pequenas embarcações - os ?balseros? - deixaram a ilha no verão de 1994, sobrecarregando os serviços da Guarda Costeira americana e os serviços sociais da Flórida.