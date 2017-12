Representantes da Agência Espacial Russa voltam ao Brasil A delegação da Agência Espacial Russa, que esteve no Brasil em janeiro, retorna nesta segunda-feira para a segunda etapa da visita. O objetivo é verificar se as recomendações feitas há um mês sobre os experimentos que o astronauta Marcos Pontes fará na Estação Espacial Internacional (ISS) foram cumpridas. Os experimentos aprovados vão ser preparados no Laboratório de Integração e Testes (LIT), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e posteriormente enviados a Rússia. Os trabalhos dos especialistas da Agência Especial Russa no Brasil serão realizados em conjunto com os coordenadores dos oito experimentos e suas equipes, técnicos da Agência Espacial Brasileira (AEB), do INPE e do Instituto de Aeronáutica e Espaço, do Centro Técnico da Aeronáutica (IAE/CTA).