Representantes da China e do Dalai Lama vão discutir Tibet Representantes do governo chinês e do líder espiritual do Tibet, Dalai Lama, que vive no exílio, irão retomar conversações em julho, informou a agência oficial de notícias chinesa, a Xinhua, neste domingo. Violentos protestos de tibetanos contra o controle chinês na região ocorreram nesse ano e provocaram manifestações de apoio no exterior, epecialmente nos eventos com a tocha olímpica. Não foram divulgados detalhes da pauta da reunião, mas a agência informou que "departamentos importantes do governo central estarão representados na reunião com representantes pessoais do Dalai Lama, a seu pedido". O líder espiritual do Tibet foi para o exílio em 1959, após uma tentativa frustrada de um motim contra o controle chinês da região. O governo chinês teme que protestos contra a situação do Tibet e também relacionados às questões dos direitos humanos na China manchem os Jogos Olímpicos de Pequim.