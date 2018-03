Representantes da UE abandonam Israel O ministro do Exterior espanhol, Josep Piqué, e o representante europeu de Política Exterior, Javier Solana, se retiraram de Tel Aviv e estão retornando a Madri sem terem se reunido com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e nem com o líder palestino, Yasser Arafat. Sharon não autorizou os representantes europeus a se encontrarem com Arafat. Em protesto, os europeus se recusaram a se reunir com Sharon.