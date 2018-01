Representantes das Coreias se reúnem na fronteira

De acordo com o porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul, Kim Eui-do, os representantes dos dois países se reuniram nesta sexta-feira em uma aldeia que fica na fronteira. Os detalhes do encontro não foram revelados. Kim afirmou que o governo sul-coreano se manteve firme na sua oposição a proposta de condicionar as reuniões familiares à interrupção das manobras militares.

Na quarta-feira, a Coreia do Norte rejeitou o pedido sul-coreano de alterar o seu programa nuclear, enquanto o governo da Coreia do Sul recusou o pedido do governo norte-coreano de postergar os exercícios militares com os Estados Unidos.

A Coreia do Norte tentou recentemente melhorar as suas relações com Seul e aceitou a primeira reunião entre as famílias separadas pela Guerra da Coreia, nos anos 50. Os analistas acreditam que os norte-coreanos precisa melhorar as suas relações com Seul para conseguir investimentos e ajuda estrangeira. Fonte: Associated Press.