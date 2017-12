Representantes iraquianos querem desarmamento de milícias Representantes políticos e religiosos iraquianos recomendaram neste domingo a dissolução das milícias e o retorno dos soldados e oficiais do regime de Saddam Hussein a seus antigos postos de trabalho para acabar com a violência sectária que assola o país. A realização do conselho durante o encerramento da terceira Conferência para a Reconciliação Nacional do Iraque, que começou no sábado, coincidiu com a visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e de uma delegação do Congresso dos Estados Unidos ao país para mostrar seu apoio à política do primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki. Os participantes emitiram um comunicado final no qual acusaram as milícias de serem responsáveis pela onda de violência que sacode o País. "A conferência pede a dissolução das milícias ilegais, porque são as responsáveis pela atual onda de violência que assola o país", indica a nota. O comunicado também pede o "retorno dos antigos oficiais e soldados cujas mãos não estejam manchadas de sangue iraquiano ao serviço ativo". Maliki inaugurou a conferência, em uma nova tentativa de encontrar uma saída para a escalada da violência sectária que sacode o Iraque desde fevereiro e que tem deixado o país à beira da guerra civil. Mais de 200 políticos, clérigos, representantes xiitas e sunitas, participaram da reunião, assim como líderes das minorias curdas e turcomana e alguns chefes de grupos armados. No entanto, o Conselho de Ulemás iraquianos, máxima autoridade sunita no Iraque e o influente grupo xiita dirigido pelo clérigo Muqtada Sadr boicotaram a reunião. Blair faz visita surpresa Tony Blair, que chegou neste domingo a Bagdá em uma visita surpresa, reiterou o apoio do Reino Unido ao governo de Maliki em sua campanha contra o terrorismo e a violência sectária. Em entrevista coletiva conjunta em Bagdá, Blair também expressou seu apoio à reconciliação nacional no Iraque e vinculou de novo a retirada das tropas britânicas do país à "capacidade das forças iraquianas de manter a segurança". Blair também reiterou que os Estados vizinhos do Iraque "devem contribuir de forma efetiva com os esforços para restabelecer" a segurança no país. Maliki disse que existe um acordo entre Bagdá e Londres para que a futura retirada das tropas britânicas de Basra "não seja de surpresa e não afete a estabilidade" da cidade, a segunda em importância do país. Estados Unidos O primeiro-ministro iraquiano também recebeu neste domingo uma delegação do Congresso dos EUA para tentar encontrar uma solução para a violência sectária, segundo um comunicado oficial. A delegação, dirigida pelo senador John Kerry, insistiu no "apoio americano tanto do Partido Republicano como Democrata ao processo político iraquiano". Os congressistas também destacaram a necessidade de "continuar se esforçando para alcançar uma solução aceitável para todos os iraquianos". Violência Fontes do Ministério do Interior informaram que um grupo de homens armados seqüestrou neste domingo cerca de 30 pessoas em um edifício do Crescente Vermelho iraquiano em Wahda, no leste de Bagdá. Ainda neste domingo, a Polícia anunciou ter achado nas últimas 24 horas os cadáveres de 53 pessoas com marcas de tiros e sinais de tortura em diferentes bairros da capital. A violência sectária foi desencadeada depois de um atentado, em fevereiro, contra um mausoléu venerado pela majoritária comunidade xiita iraquiana, na cidade de Samarra, ao norte de Bagdá. Na noite do sábado, um grupo de pistoleiros matou dois xeques sunitas que participavam da conferência de reconciliação. Segundo a Polícia, os dois mortos, identificados como Ismail Janfiyi e Alaa al-Yaburi, retornavam a suas casas, situadas na localidade de al-Iscandariya, a 60 quilômetros ao sul de Bagdá.