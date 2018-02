Repressão a protesto deixa 1 morto e fere 10 Forças de segurança turcas mataram uma pessoa e feriram outras dez ontem no vilarejo de Kayacik, na Província de Diyarbakir, quando abriram fogo contra um grupo que protestava contra a construção de um novo posto de segurança na região dominada pelos curdos. Segundo autoridades locais, o incidente foi o mais violento na região desde uma declaração de cessar-fogo feita por Abdullah Ocalan, líder do grupo rebelde Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), em março.