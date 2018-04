Repressão a protestos deixa 5 mortos no Afeganistão Cinco manifestantes foram mortos a tiros nesta quarta-feira, durante protestos contra os Estados Unidos no Afeganistão por causa da queima de livros sagrados muçulmanos em uma base militar dos EUA, disseram funcionários. Três deles morreram no distrito de Shinwar, na província de Parwan, ao norte de Cabul, informou uma porta-voz da administração provincial, Roshna Khalid. As outras duas mortes ocorreram em Cabul e em Jalalabad, a leste da capital, durante confrontos entre policiais e manifestantes, informaram fontes no Ministério da Saúde e em hospitais.