Repressão a protestos deixa feridos no Iêmen Tropas do governo do Iêmen usaram armas de fogo e gás lacrimogêneo para reprimir manifestantes hoje em Sanaa, a capital, e na cidade de Taiz, no sul do país. Mais de 120 pessoas foram mortas desde 11 de fevereiro, quando começaram os protestos pela renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh, que está no poder há 30 anos e é aliado dos EUA na luta contra a rede terrorista Al Qaeda.