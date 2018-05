Repressão a protestos deixa seis feridos no Iêmen Pelo menos seis pessoas foram feridas a tiros hoje no Iêmen no momento em que tropas avançaram a fim de acabar com manifestações que exigem a deposição imediata do presidente Ali Abdullah Saleh, disseram testemunhas. Ativistas realizavam manifestações pelo segundo dia após rejeitarem um plano do Conselho de Cooperação do Golfo por uma transição ordenada, pela qual Saleh entregaria o poder a seu vice em 30 dias. Os manifestantes rechaçam a linha mais branda adotada pelo Fórum Comum, uma coalizão parlamentar de oposição iemenita que concordou com a proposta do conselho.