Repressão a xiitas derruba ministro do Bahrain O rei do Bahrain demitiu o ministro do Interior, declarando não ter gostado da repressão policial a uma passeata de milhares de cidadãos contra os combates em santuários xiitas do Iraque. O rei, xeque Hamad bin Isa Al Khalifa, disse em decreto real que o ministro, xeque Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa, será substituído peolo general Rashed bin Abdallah bin Ahmed Al-Khalifa. ?O que se passou entre a polícia e os manifestantes não nos agradou?, afirma a declaração real. Diz o rei: ?O direito de expressar raiva e protestar contra o que o povo vê como excesso e opressão contra nosso irmãos na religião e no arabismo, na Palestina e Jerusalém, e a violação de cidades sagradas e o que aconteceu nas prisões iraquianas é um direito legítimo dos cidadãos que partilham desses sentimentos?.