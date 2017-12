Repressores chilenos pegam 10 anos de prisão A Corte de Apelações de Santiago condenou nesta segunda-feira quatro ex-agentes da polícia repressiva da ditadura de Augusto Pinochet pela detenção e desaparecimento de quatro militantes de esquerda em 1974. Os condenados trabalharam na Direção de Inteligência Nacional (Dina), que foi a agência do governo responsável pelos piores abusos nos primeiros anos do regime militar, que se prolongou de 1973 a 1990. Com o veredicto desta segunda-feira, os juízes do tribunal ratificaram a sentença ditada pelo magistrado Joaquín Billard e em sua decisão acrescentaram que o desaparecimento forçado de pessoas é "uma das mais atrozes violações dos direitos humanos". Os juízes disseram também que os delitos de lesa humanidade são "imprescritíveis e não passíveis de anistia". Os condenados são o brigadeiro Miguel Krassnoff, o coronel Marcelo Moren, o cabo Basclay Zapata - os três na reserva - e o agente civil Osvaldo Romo. Como última opção, os repressores, que atualmente estão cumprindo penas por outros casos de desaparecimento, podem agora apelar à Corte Suprema.