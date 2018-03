República Checa retira população das áreas inundadas Um capa branca de neve cobriu inesperadamente neste sábado Paris, surpreendendo os habitantes da capital francesa, habituados nos últimos dois meses a temperaturas primaveris, enquanto que na Alemanha à continuidade do mau tempo se acrescenta a preocupação com a enchente do rio Elba em razão das fortes chuvas. A cheia dos rios também colocou a República Checa em estado de alerta, levando as autoridades a ordenarem a retirada da população das regiões inundadas. Em Paris, onde o aeroporto internacional Charles de Gaulle ficou bloqueado durante várias horas por uma inusual nevasca, as autoridades também foram obrigadas a fechar as vias de acesso à margem esquerda do rio Sena, que transbordou, alarmando a população. A neve, que caiu entre as 11 horas e as 15 horas (horário locail), é muito pouco freqüente em Paris, e os turistas puderam fotografar a Torre Eiffel, os Campos Elíseos, o Louvre e Montmartre com um aspecto de Sibéria. As nevascas mais consistentes ocorreram sobre o nordeste da França, complicando o retorno a seus lares de milhares de famílias que voltavam das férias de inverno nos Alpes. Na Alemanha, uma mulher tornou-se a terceira vítima fatal do mau tempo morrendo afogada em Kallmuenz, no estado da Baviera (sul do país). Várias regiões alemãs continuam sob as águas, devido às fortes chuvas do últimos dias e às cheias dos rios, incluindo o Danúbio - embora o curso desse rio não fosse motivo de alarme até a noite deste sábado. Ao mesmo tempo, uma tempestade de neve e vento afetou fortemente o extremo oriental da Rússia, provocando o afundamento no Pacífico de um pesqueiro com seis pessoas a bordo. Em Moscou, as fortes nevascas levaram a temperatura para em torno de zero grau - uma trégua para o termômetro, que durante as festas de ano-novo chegou a marcar 25 graus abaixo de zero.