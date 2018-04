República Dominicana quer reunião de cúpula sobre Haiti

País que divide com o Haiti a ilha de Hispaniola, no Caribe, a República Dominicana preocupa-se neste momento com a situação dos haitianos desabrigados. Fernández propõe um esforço internacional em favor da construção de casas pré-fabricadas para abrigá-los. Durante seu encontro com Amorim, o presidente dominicano informou que não houve fuga em massa de haitianos para seu país depois do segundo terremoto, no último dia 20. Fernández avaliou que a situação no Haiti está mais ou menos sob controle.

O chanceler brasileiro, que inicia visita ao Haiti neste sábado, reiterou a Fernández as ações já anunciadas pelo governo brasileiro. Entre as quais, a ajuda emergencial de US$ 15 milhões para o socorro do país e o repasse de R$ 375 milhões (US$ 212 milhões) para a reconstrução do Haiti. Amorim embarcará ainda hoje para Montreal onde, no domingo, terá um jantar com os chanceleres dos demais países doadores ao Haiti.