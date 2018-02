República Dominicana reelege presidente Leonel Fernández O presidente da República Dominicana, Leonel Fernández, a quem é atribuída a recuperação econômica do país, liderava a apuração das eleições de sexta-feira na ilha, com uma diferença que evitaria o segundo turno. Dados preliminares da Junta Central Eleitoral, com 72 por cento dos regiões apuradas, davam a Fernández, do Partido da Liberação Dominicana, de centro, 53 por cento dos votos, mais do que o necessário para evitar o segundo turno em 30 de junho. Os dados oficiais mostraram o principal candidato de oposição, Miguel Vargas Maldonado do Partido Revolucionário Dominicano (PRD), com 41 por cento dos votos. "Aceito e reconheço os resultados destas eleições", disse Maldonado, um empresário, em discurso no quartel-geral de sua campanha. Ele, porém, não cumprimentou Fernández e disse que a campanha havia sido manchada pelo "mais descarado uso dos recursos do Estado". O chefe de campanha de Fernández, Francisco Javier García, disse: "O povo dominicano... decidiu não deixar para amanhã o que pode resolver hoje". (Por Tom Brown)