República Dominicana retira 20 corpos do mar

Luis Castro, diretor de inteligência da Marinha dominicana, disse que os corpos foram recuperados na terça-feira e na manhã desta quarta-feira. Pelo menos 70 pessoas estavam a bordo do barco, que afundou ao largo da costa dominicana no sábado. Equipes de resgate, formadas por grupos de voluntários e pescadores de Sabana del Mar, conseguiram encontrar 13 sobreviventes, inclusive o suposto mentor da viagem clandestina, David Cepeda Calcano. Ele está em um hospital com queimaduras graves.

As informações são da Associated Press.