Republicano deixa Congresso americano depois de denúncias Segundo informações do jornal americano Los Angeles Times, Mark Foleu, congressista americano do Partido Republicano deixou a sessão do parlamento depois que foram divulgadas mensagens enviadas por ele à página de um jovem na internet. As mensagens seriam insinuantes ao garoto e diziam que o corpo do jovem era bonito, além de outros textos sugestivamente sexuais, segundo divulgou na sexta-feira a ABC News. "Eu sinto muito e peço desculpas por ter decepcionado minha família e a população da Flórida, a qual eu tive o prazer de representar", afirmou Mark Foley, de 52 anos, que é solteiro e dedicava-se, principalmente, às questões da indústria do entretenimento.