Republicano ganha vaga no Senado em Massachusetts O republicano Scott Brown conquistou nesta terça-feira a cadeira no Senado que por muito tempo foi mantida pelo ícone liberal Edward M. Kennedy, numa reviravolta que torna incerta a aprovação do plano de reestruturação da saúde proposto pelo presidente Barack Obama e mancha o final do primeiro ano de seu mandato. Com 87% das urnas apuradas para a vaga de senador pelo Estado de Massachusetts, Brown liderava a contagem com 52% dos votos, contra 47% da antiga favorita, a democrata Martha Coakley.