Republicano pede renúncia de senador

O candidato republicano à presidência, John McCain, e sua companheira de chapa, Sarah Palin, pediram ontem que o senador pelo Alasca Ted Stevens renuncie. Na segunda-feira, Stevens foi considerado culpado de sete acusações de corrupção. Para McCain, o senador "traiu a confiança" que a população depositava nele. "É claro que o senador Stevens traiu seus eleitores e deve renunciar", disse McCain. O escândalo foi revelado no início do ano. Em uma das acusações, o senador republicano omitiu US$ 250 mil em presentes que recebeu de uma empresa petrolífera. Stevens ocupa uma cadeira no Senado há 40 anos e é candidato a mais um mandato em novembro. A condenação, porém, complicou sua campanha. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, ela ampliou a possibilidade de o Alasca eleger um democrata para o Senado. As pesquisas de intenção de voto mostram uma disputa apertada, com ligeira vantagem para o democrata Mark Begich, rival de Stevens. No entanto, a condenação sepultou as chances do republicano. Com Stevens fora da disputa, os democratas ficam mais perto de alcançar a marca de 60 senadores, número que seria suficiente para impor a vontade do partido e impedir qualquer manobra de obstrução da oposição no Senado. Dos 100 senadores americanos, 49 são democratas e 49 republicanos. Dois são independentes, mas votam com os democratas, dando ao partido uma maioria de 51. De acordo com projeções, os democratas devem tomar 8 cadeiras dos republicanos em novembro, aumentando a maioria para 59 e ficando a apenas um senador da marca de 60. PLATAFORMAS DEMOCRATAS Iraque e Afeganistão: O democrata Barack Obama acredita que os EUA devem transferir suas bases de defesa do Iraque para o Afeganistão - que ele vê como ponto inicial para qualquer guerra contra o terrorismo. O candidato afirma que, se eleito, removeria uma ou duas brigadas por mês do Iraque com o objetivo de tirar todo o contingente militar do país árabe em até 16 meses. Ele promete também intensificar o esforço militar no Afeganistão, principalmente na fronteira com o Paquistão. Rússia: Obama promete apoio aos vizinhos do país desde que o faça comiz que se as nações do Ocidente conseguirem se tornar menos a ajuda de uma "frente unida" da Europa. O democrata também ddependentes dos recursos naturais russos, o Kremlin teria menos poder para intimidar seus vizinhos. Além disso, a campanha do candidato ressalta que os EUA e a Europa precisam da cooperação da Rússia em várias áreas - como no combate ao terrorismo, por exemplo. REPUBLICANOS Iraque e Afeganistão: O republicano John McCain afirma que o governo americano deve ter como prioridade continuar buscando uma vitória no Iraque e só depois se preocupar em trazer os soldados de volta. O candidato argumenta que uma retirada prematura pode ter conseqüências desastrosas para o povo iraquiano. Segundo ele, os generais americanos devem ter flexibilidade para decidir quando uma retirada é possível e, por isso, critica duramente a proposta de Obama para o país. McCain também quer aumentar o número de soldados americanos no Afeganistão. Rússia: O candidato é a favor de uma resposta agressiva às tentativas russas de intimidar seus vizinhos e a seu afastamento de práticas democráticas. McCain, porém, promete não dar início a uma nova Guerra Fria. O republicano já ameaçou tirar o país do G-8 - grupo dos oito países mais ricos do mundo e a Rússia - e já prometeu isolar o Kremlin de outras maneiras. O senador também é a favor de acelerar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), medida rejeitada por Moscou.