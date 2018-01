Republicano Ron Paul entra na disputa pela Casa Branca Ron Paul, um congressista texano de nove mandatos e antigo candidato do Partido Libertário à presidência dos EUA, disse nessa segunda-feira que buscará a candidatura republicana de 2008 ao cargo, segundo a agência de notícias Reuters. Paul afirmou estar surpreso com o nível de encorajamento que recebeu após formar um comitê exploratório presidencial em janeiro no Texas. "Eu estava surpreso por ter achado uma quantidade de pessoas que responderam e os fundos subiram bastante", disse Paul no Washington Journal. Ele disse ter levantado US$ 500 mil. "A quantia de dinheiro levantada não é competitiva com aqueles canditatos estáveis que conseguem US$ 100 milhões", declarou. "Com a internet, a quantidade acumulada de dinheiro e entusiasmo, acho que podemos nos tornar muito competitivos". Paul concorreu ao cargo como candidato do Partido Libertário em 1988, conseguindo mais de 400 mil votos pelo país. O candidato disse que concorreria à Presidência e para a reeleição de seu cargo ao mesmo tempo, o que é permitido pela lei do Texas.