Republicanos anunciam vitória de Santorum no Colorado O ex-senador da Pensilvânia, Rick Santorum, venceu o caucus (assembleia popular) do Colorado, segundo informações do Partido dos Republicanos, e completou três vitórias nas primárias republicanas realizadas nesta terça-feira. A confirmação do partido foi anunciada por volta das 4h30, no horário de Brasília. Horas antes, Santorum havia vencido também o caucus de Minnesota e as primárias de Missouri.